Польша заподозрила спецслужбы России в кибератаке на дипведомства ЕС

Контрразведка Польши заподозрила спецслужбы России в хакерском сборе данных дипведомств ЕС

Польская контрразведка заподозрила российские спецслужбы в кибератаке на дипведомства Европейского союза. Об этом сообщила компьютерная группа реагирования на чрезвычайные ситуации CERT Polska.

По мнению польской стороны, злоумышленники с помощью техники целевого фишинга проводят кампанию, направленную на сбор сведений о министерствах иностранных дел и дипломатических представительств, расположенных в странах ЕС и НАТО, а также в Африке. В частности, сотрудникам дипмиссий приходили письма от имени посольств европейских стран, в которых содержались вредоносные ссылки.

Как считают в контрразведке Польши, методы, которые используют хакеры, частично или полностью совпадают с действиями группировки Nobelium. Власти США считают ее связанной со Службой внешней разведки России. В свою очередь, в России отрицали причастность Службы внешней разведки к данной хакерской группе.