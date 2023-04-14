Россиянина осудили на 3,5 года за нападение на полицейских и фельдшера

На Урале россиянина осудили на 3,5 года за нападение с топором на полицейских и фельдшера

Серовский районный суд приговорил к трем с половиной годам колонии 35-летнего жителя Урала, напавшего на фельдшера скорой помощи и полицейских. Об этом в среду, 5 апреля, «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По данным ведомства, 25 ноября 2022 года пьяный мужчина почувствовал себя плохо и вызвал скорую. К нему приехал фельдшер из Серовской городской станции скорой медицинской помощи. Он провел обследование и отказал в госпитализации, предложив обвиняемому обратиться в поликлинику. Это разозлило фигуранта, и он стал угрожать врачу убийством. Россиянин взял топор, побежал за фельдшером и ударил рукоятью орудия по машине скорой помощи.

После этого на место инцидента прибыли правоохранители. Они хотели остановить дебошира, но мужчина стал размахивать топором и угрожать им. По факту произошедшего было возбуждено дело по части 2 статьи 119 («Угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») и части 1 статьи 318 («Угроза применения насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей») УК РФ.