Изъятый у россиянина арсенал оружия попал на видео

Полиция изъяла арсенал из 15 единиц оружия у жителя Рязанской области, возбуждено дело

Сотрудники полиции изъяли арсенал оружия и боеприпасы у жителя Рязанской области. МВД России предоставило «Ленте.ру» оперативное видео с задержанием россиянина и обнаруженным у него оружием.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают мужчину. Показано изъятое оружие.

Оперативники узнали, что житель Клепиковского района хранит дома огнестрельное оружие. Его задержали на въезде в Рязань, сообщила «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, в подвале дома задержанного найдено полторы тысячи патронов и 15 единиц огнестрельного оружия, среди которого автомат Калашникова, карабин, два обреза винтовок Мосина, обрез и две мелкокалиберные винтовки, ружье, а также антикварные пистолеты.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия.