Стюардессы отказались помогать пассажирке с больным ребенком

На рейсе United Airlines стюардессы отказались помогать ребенку с опасной формой аллергии

Стюардессы United Airlines отказались помочь пассажирке с больным ребенком и поплатились за это. Женщина обратилась с жалобой в Министерство транспорта США, сообщает Daily Mail.

Уточняется, что Лиэнн Мандельбаум (Lianne Mandelbaum) летела на рейсе с мужем и сыном, который страдает тяжелой формой аллергии на арахис. Употребление этого продукта опасно для жизни ребенка, о чем его мать сообщила бортпроводникам. Она также попросила членов экипажа оповестить о болезни сына сидящих рядом с ней пассажиров.

«Я была бы очень признательна, если бы вы просто попросили окружающих ряды быть осторожными», — обратилась Мандельбаум к членам экипажа. Однако стюардессы отказались делать это и попросили женщину занять свое место.

Пассажирка поделилась этой историей с подписчиками в соцсетях, заметив, что United Airlines нарушила Билль о правах пассажиров авиакомпаний с ограниченными возможностями. Кроме того, она обвинила перевозчика в дискриминационном обращении с пассажирами, страдающими пищевой аллергией.

В комментариях к публикации Мандельбаум многие называли ее эгоистичной и вели себя агрессивно. Пользователи посчитали, что каждый пассажир самолета вправе есть то, что хочет. В United Airlines пообещали рассмотреть ситуацию.

Ранее пилот авиакомпании Turkish Airlines выгнал пассажирку из самолета из-за аллергии на орехи, так как опасался за ее жизнь во время полета. Девушка оказалась одна в трех тысячах километров от дома.