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16:04, 14 апреля 2023Россия

В Подмосковье мужчина умер на первом свидании после трехлетней переписки

РЕН ТВ: в Орехово-Зуево мужчина умер на первом свидании после трехлетней переписки

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

В подмосковном Орехово-Зуево мужчина умер на первом свидании после нескольких лет переписки с женщиной. Об этом РЕН ТВ рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Россиянин общался с подругой по переписке три года. Пара решила устроить личную встречу, и мужчина приехал в гости к знакомой, проживающей на улице Володарского, а затем остался у нее ночевать.

«Наутро женщина обнаружила, что ее друг по переписке мертв», — сообщил собеседник канала, уточнив, что тело мужчины было найдено 13 апреля.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что житель подмосковного Серпухова поехал на свидание на машине и умер в лесу. Во время остановки спутница мужчины обнаружила, что он не подает признаков жизни. Приехавшие на место медики констатировали его смерть.

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Варвара Родикова
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