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13:12, 14 апреля 202369-я параллель

«Норникель» решил выкупить акции для выпуска токенов для сотрудников

«Норникель» выкупит акции на шесть миллиардов рублей для мотивации в виде цифровых активов

Фото: : Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

«Норникель» направит до 6 миллиардов рублей на выкуп 407 тысяч акций (0,266 процента), которые пойдут на мотивационную программу. Об этом сообщает РБК.

В параметрах программы «Цифровой инвестор» уточняется, что в ней смогут участвовать сотрудники со стажем работы более года. По данным на 1 января 2023 года, это около 70 тысяч из 80 тысяч сотрудников. Все они получат от двух до десяти токенов. По словам представителя компании, сотрудникам раздадут их бесплатно.

Один такой токен равняется стоимости одной акции. Он уточнил, что это пилотный проект, который может быть продолжен, в случае возникновения интереса у сотрудников.

Еще в 2022 году президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что он планирует реализовать в компании принцип «народного капитализма». Предприниматель также отметил, что его реализация начнется с 2023 года.

«Идея в том, чтобы в каком-то смысле восстановить некую историческую справедливость: когда "Норильский никель" был приватизирован, то порядка 25 процентов акций принадлежали работникам. Но, к сожалению, работники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции», — пояснил Потанин.

Ранее стало известно, что в Норильском промышленном районе может быть построена атомная электростанция. По словам Потанина, «Норникель» и Норильский промышленный район развиваются и будут развиваться, в связи с чем понадобится больше электричества.

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Никита Абрамов
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