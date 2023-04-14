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08:28, 14 апреля 2023Россия

Жителей Москвы предупредили о сильном ветре

Синоптик Синенков: порывистый ветер и до плюс 10 градусов прогнозируют в Москве в пятницу

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Порывистый ветер, без осадков и до плюс 10 градусов ожидаются в Москве в пятницу, 14 апреля. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков. Его слова приводит РИА Новости.

Синенков уточнил, что в российской столице также прогнозируют переменную облачность. При этом сила ветра составит 7-12 метров в секунду. Температура воздуха в Московской области составит от плюс 7 до плюс 12 градусов.

Синоптик добавил, что атмосферное давление немного повысится и составит 755 миллиметров ртутного столба.

Ранее жителей шести регионов страны предупредили об опасных заторах льда на реках, которые могут привести к подтоплениям. Высока вероятность возникновения таких ситуаций в низменных участках Республики Хакасия, Забайкальского края, на реках бассейна рек Амур, Сухон и Северная Двина в Вологодской области.

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Екатерина Подвигина
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