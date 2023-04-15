Рецидивист готовился подорвать суд и отдел полиции в российском селе

Рецидивист готовил подрывы суда и отдела полиции в селе Амурской области, его сдали соседи

В Амурской области полиция задержала рецидивиста, готовившегося к подрыву суда и отдела полиции, его сдали соседи, которых он уговаривал присоединиться к его затее. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

61-летний житель села Екатеринославка, имеющий судимость за посягательство на жизнь полицейского и незаконное хранение оружия, вербовал местных жителей на совершение терактов. Однако соседи поначалу не придавали значения его словам о том, что он хочет устроить несколько взрывов административных зданий, полагая, что это пьяные бредни.

Люди забеспокоились, когда заметили, что мужчина интересуется покупкой оружия и запасается компонентами для изготовления взрывчатки. Они сообщили о его планах полиции и та его задержала.

В отношении рецидивиста возбуждено уголовное дело о подготовке к теракту.