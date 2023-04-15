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13:57, 15 апреля 2023Россия

В Минобороны раскрыли потери ВСУ на донецком направлении

В МО заявили об уничтожении более 315 бойцов ВСУ и наемников на донецком направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные за последние сутки уничтожили более 315 бойцов Вооруженных сил Украины и сражающихся на их стороне наемников на донецком направлении. Потери противника раскрыли в Минобороны России в субботу, 15 апреля.

Как уточнили в ведомстве, наиболее ожесточенные бои происходили в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). Также удары были нанесены по позициям украинских военных близ населенных пунктов Калиновка, Красное и Богдановка Донецкой народной республики (ДНР).

В результате атак российских войск противник также лишился боевой машины РСЗО «Град», гаубиц «Мста-Б» и Д-20, а также трех автомобилей и двух боевых бронированных машин.

Ранее в апреле сообщалось, что российские военные поразили огневую позицию украинских бойцов на донецком направлении при помощи термитных снарядов. Оружие помогает ударить по живой силе противника, расположенной как на открытой местности, так и в укрытии.

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Варвара Кошечкина
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