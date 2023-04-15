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13:38, 15 апреля 2023Россия

«Движение первых» открыло всероссийскую акцию «Хранители истории»

«Движение первых» запустило проект по изучению истории и мемориалов и их сохранению

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» открыло всероссийскую акцию «Хранители истории», в ходе которой дети будут изучать историю мемориалов и ухаживать за ними. Об этом заявил председатель правления движения Григорий Гуров, передает РИА Новости.

Торжественная церемония открытия проекта состоялась на Ржевском мемориале Советскому Солдату.

«Сегодня именно здесь стартует проект "Хранители истории", потому что нам важно по всей стране, чтобы ребята активно изучали историю мемориалов, ухаживали за мемориалами, выставляли посты номер один и знали о том, насколько наши деды и прадеды этим подвигом позволили нам жить и развиваться в нашей прекрасной стране», — сказал Гуров.

Он добавил, что проект «Хранители истории» будет круглогодичным, и что он уже запущен по всей стране.

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Татьяна Романова
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