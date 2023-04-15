Премьер Молдавии посчитал жителей страны нацией с ограниченными возможностями

Премьер Молдавии Речан посчитал жителей страны нацией с ограниченными возможностями

Жители Молдавии ведут себя как нация с ограниченными возможностями. Так посчитал премьер-министр страны Дорин Речан, передает РИА Новости.

Политик выступил на круглом столе «Стратегическое видение обеспечения национальной безопасности в контексте разработки Стратегии национальной безопасности». При этом во время своей речи он поделился впечатлениями о поездке в район Тараклия на юге Молдавии, где смог пообщаться с местными жителями.

«У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями», — заявил Речан.

В частности, он выразил удивление в связи с тем, что некоторые граждане не разделяют позицию руководства страны по украинскому конфликту. По мнению премьера, власти страны должны активнее доносить до населения информацию о преимущества евроинтеграции для республики.

Ранее в апреле сообщалось, что Молдавия в течение 14 дней передаст Европейской комиссии отчет о подготовке республики к вступлению в Евросоюз. Глава молдавского МИД Николай Попеску заявил, что в республике создали 33 рабочие группы, готовящие Молдавию к переговорам о членстве.