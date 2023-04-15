В США провели учения с несущими ядерное оружие бомбардировщиками

В США провели учения с бомбардировщиками B-52H, способными нести ядерные боеголовки

США провели в Южной Дакоте на базе Майнот «учения по загрузке боекомплекта» на стратегические бомбардировщики B-52H. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны страны.

Отмечается, что на фотографиях учений якобы видна работа механиков над подвеской шасси подкрыльевых пилонов B-52H, способных нести ядерный боезаряд. Бомбардировщик в состоянии нести до 12 крылатых ракет AGM-86B с ядерными боеголовками совокупной мощностью 1,8 мегатонн, что почти в 120 раз мощнее бомбы «Малыш», сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Ранее Южная Корея провела совместные с ВВС США учения с участием стратегических бомбардировщиков после пуска КНДР новой ракеты. Военные тренировались в небе над Корейским полуостровом. «В результате этих учений ВВС США подтвердили способность к быстрому развертыванию стратегических сил на Корейском полуострове», — заявили в Минобороны Республики Корея.