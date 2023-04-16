Получившим подарки на 23 февраля предложили явиться в военкоматы

Прапорщик Марченко предложил получившим подарки на 23 февраля явиться в военкоматы

Военнослужащий в отставке прапорщик гвардии Сергей Марченко призвал российских мужчин отправиться добровольцами на фронт для исполнения своего долга перед родиной. Об этом он заявил в интервью с военным корреспондентом «Комсомольской правды».

Мужчина в настоящее время находится в зоне спецоперации, его не остановило даже то, что он не проходил по возрасту. Он рассказал, что принял решение стать добровольцем втайне от жены. «Сказал, что получил повестку. А пошел добровольцем. Но потом ей в полку сказали, что пошел добровольцем», — поделился россиянин.

Также, по его мнению, всем мужчинам необходимо последовать его примеру. «Кто себя считает мужчиной, кто на 23 февраля получает подарки, но сидит дома, я считаю, вам нужно прийти в военкомат добровольцами, встать в строй и защищать страну!» — подчеркнул Марченко.

Ранее стало известно о решении мэра Воркуты Республики Коми Ярослава Шапошникова отправиться служить по контракту в зону СВО. Он заявил, что ради этой цели готов оставить свой пост.