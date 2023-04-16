В Подмосковье выявили несуществующего производителя молочной продукции

Роспотребнадзор выявил несуществующего производителя молочной продукции в Подмосковье

Роспотребнадзор выявил несуществующего производителя молочной продукции в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Проверка была проведена в отношении ООО «Свирида». Юридически компания находится в Московской области, а фактически якобы находилась в Санкт-Петербурге.

В результате ведомство обнаружило, что изготовитель не осуществляет деятельность по указанным адресам. Отмечается, что продукция компании изготавливается «неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление».

Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в ходе контрольной закупки самых популярных в России роллов «Филадельфия» выяснилось, что 40 процентов готового продукта заражены кишечной палочкой. Найти образец продукта, соответствующий нормам, так и не удалось.