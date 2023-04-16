Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:08, 16 апреля 2023Экономика

В Подмосковье выявили несуществующего производителя молочной продукции

Роспотребнадзор выявил несуществующего производителя молочной продукции в Подмосковье

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Роспотребнадзор выявил несуществующего производителя молочной продукции в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Проверка была проведена в отношении ООО «Свирида». Юридически компания находится в Московской области, а фактически якобы находилась в Санкт-Петербурге.

В результате ведомство обнаружило, что изготовитель не осуществляет деятельность по указанным адресам. Отмечается, что продукция компании изготавливается «неустановленными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений и может быть опасной в эпидемиологическом отношении и вызвать пищевое отравление».

Ранее глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в ходе контрольной закупки самых популярных в России роллов «Филадельфия» выяснилось, что 40 процентов готового продукта заражены кишечной палочкой. Найти образец продукта, соответствующий нормам, так и не удалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин провел встречу с министром обороны Китая
На Украине заметили бронемутантов
При стрельбе в подмосковном кафе пострадали два человека
Российский самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами
В США Байдена назвали неудачником из-за закупок снарядов для Украины в Корее
Получившим подарки на 23 февраля предложили явиться в военкоматы
Американские M2A2 заметили рядом со скачущим украинцем
Рогов сообщил о взрывах в Запорожье
Глава минобороны КНР заявил о новой эпохе отношений России и Китая
Овечкина назвали лучшим игроком «Вашингтона» в сезоне НХЛ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.