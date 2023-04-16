Российский самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами

Следовавший из Тобольска в Петербург самолет вернулся обратно из-за столкновения с птицами

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», следовавший из Тобольска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на борту находилось 73 пассажира, в том числе 5 детей, а также 5 членов экипажа. В результате посадка прошла благополучно, однако самолет отстранили от полетов для оценки технического состояния. Резервный борт должен вылететь 17 апреля в 02:00 по местному времени.