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23:09, 16 апреля 2023Путешествия

Российский самолет вернулся в аэропорт из-за столкновения с птицами

Следовавший из Тобольска в Петербург самолет вернулся обратно из-за столкновения с птицами

Фото: Telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия», следовавший из Тобольска в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за столкновения с птицами. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на борту находилось 73 пассажира, в том числе 5 детей, а также 5 членов экипажа. В результате посадка прошла благополучно, однако самолет отстранили от полетов для оценки технического состояния. Резервный борт должен вылететь 17 апреля в 02:00 по местному времени.

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Марина Совина
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