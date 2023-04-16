ВВС Судана нанесли удар по лагерю СБР в Омдурмане

ВВС Судана нанесли удар по лагерю Сил быстрого реагирования в Омдурмане

Военно-воздушные силы (ВВС) Судана нанесли авиаудар по лагерю Сил быстрого реагирования (СБР) в городе Омдурман. Об этом сообщает Al-Jazeera со ссылкой на военных.

«Мы обстреляли из тяжелой артиллерии лагерь СБР ас-Салиха в Омдурмане», — уточнил источник.

Ранее стало известно, что Совет Безопасности ООН намерен обсудить обострение ситуации в Судане в понедельник, 17 апреля. Процесс будет проходить в закрытом режиме.

В субботу, 15 апреля, сообщалось о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и СБР. Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.