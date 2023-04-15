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00:01, 16 апреля 2023Мир

Совбез ООН обсудит ситуацию в Судане

Совет Безопасности ООН обсудит обострение ситуации в Судане 17 апреля

Фото: Nicolas Maeterlinck / Globallookpress.com

Совет Безопасности ООН намерен обсудить обострение ситуации в Судане в понедельник, 17 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в организации.

Отмечается, что Совбез ООН планирует провести консультации по данному вопросу после того, как обсудит ситуацию в Йемене. По словам источника, процесс будет проходить в закрытом режиме.

Ранее стало известно о вспышке столкновений в Судане между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Рядом со штабом суданского спецназа были слышны взрывы.

Регулярная армия Судана отвергла возможность переговоров с СБР. На рассвете мятежники пытались взять под контроль армейские штабы и жизненно важные районы страны.

Командующий СБР страны Мухаммед Хамдан Дагало (Хамидти), в свою очередь, заявил, что спецназ Судана не пойдет на переговоры с армией, пока она не отступит. Он добавил, что руководит военными операциями из Хартума.

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Марина Совина
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