Командные пункты бригад украинской теробороны поразили в ДНР и Запорожье

Минобороны: командные пункты двух бригад украинской теробороны поражены в ДНР и Запорожье

Командные пункты двух бригад украинской территориальной обороны, 125-й и 102-й бригад, были поражены российскими войсками в ходе спецоперации. Об этом 16 апреля журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и близ Зализничного в Запорожской области.

Также в Минобороны заявили, что за сутки в ДНР и ЛНР были сбиты четыре украинских беспилотника, а средства ПВО перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего, по данным МО РФ, авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.