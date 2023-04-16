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14:25, 16 апреля 2023Россия

Командные пункты бригад украинской теробороны поразили в ДНР и Запорожье

Минобороны: командные пункты двух бригад украинской теробороны поражены в ДНР и Запорожье
СюжетМинобороны:

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Командные пункты двух бригад украинской территориальной обороны, 125-й и 102-й бригад, были поражены российскими войсками в ходе спецоперации. Об этом 16 апреля журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, это произошло в районе населенного пункта Ямполовка в Донецкой народной республике (ДНР) и близ Зализничного в Запорожской области.

Также в Минобороны заявили, что за сутки в ДНР и ЛНР были сбиты четыре украинских беспилотника, а средства ПВО перехватили 10 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Смерч», а также три противорадиолокационные ракеты HARM.

Всего, по данным МО РФ, авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.

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Антон Похиляк
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