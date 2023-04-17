Сотрудник БДСМ-клуба рассказал о самой популярной среди россиян услуге

Сотрудник БДСМ-клуба назвал доминацию самой популярной услугой среди россиян

Психологическая доминация является самой популярной услугой в БДСМ-клубе среди россиян. Об этом на условиях анонимности порталу «Страсти» рассказал бывший сотрудник одного из подобных российских заведений.

По словам мужчины, посетители чаще всего приходят в БДСМ-клубы, чтобы отпустить контроль за своей жизнью.

«В зависимости от направления популярность тех или иных практик может меняться. Думаю, самое популярное — это психологическая доминация. Все хотят ощутить сабспейс, а самый лучший способ этого добиться — совместить психологические приемы с физическими», — заявил представитель индустрии.

Мужчина отметил, что при соблюдении техники безопасности посещение БДСМ-клубов является безопасным и не связано с травмами.

Ранее сообщалось, что в Австралии «раб» убил бойфренда БДСМ-госпожи после ее просьбы припугнуть его.