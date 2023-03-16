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05:00, 16 марта 2023Из жизни

Раб БДСМ-госпожи убил человека после ее просьбы

Leader: в Австралии «раб» убил бойфренда БДСМ-госпожи после ее просьбы припугнуть его

Фото: Hauke-Christian Dittrich / Globallookpress.com

Доминатрикс из Мельбурна, Австралия, попросила своего «раба» избить ее бойфренда Николаса Кэмерона. Как сообщает Leader, вместо этого мужчина совершил жестокое убийство человека.

БДСМ-госпожа Хайди Виктория Бос, также известная под псевдонимом Сирена Наслаждений, встретила Стюарта Линдси Херона на австралийском фетиш-сайте. Херон и Бос виделись время от времени. Во время такой встречи летом 2021 года женщина попросила клиента припугнуть и избить Кэмерона, с которым ее связывали романтические отношения. Она надеялась, что бойфренд после этого уедет из города и оставит ее в покое.

Однако Херон воспринял ее просьбу по-своему. Он дождался появления Кэмерона на парковке жилого комплекса, а затем напал на него и убил. Херон несколько десятков раз ударил жертву молотком, а затем начал наносить ей множественные ножевые ранения. Избиение длилось 11 минут. Кэмерон получил травмы несовместимые с жизнью и умер до приезда скорой помощи.

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Соседи Кэмерона вызвали полицию, и Херона задержали, когда он пытался покинуть место преступления.

14 марта 2023 года его признали виновным в убийстве, ему грозит тюремное заключение. Всего за несколько недель до суда над Хероном суд приговорил Хайди Викторию Бос к шести годам лишения свободы за непредумышленное убийство.

Адвокат Херона намерен предоставить суду результаты психиатрической экспертизы, поскольку ранее у обвиняемого была серьезная травма головного мозга, что могло повлиять на состояние его психики.

Ранее сообщалось об учительнице из Великобритании, которая зарезала бойфренда и закопала тело в саду. Причиной ее поступка стали многочисленные измены мужчины.

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Антонина Черташ
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