Отсидевший житель Чечни отобрал у бывшей жены детей и несколько лет избивал их

Mash Gor: житель Чечни отобрал у бывшей жены детей и избивал их за общение с матерью

Отсидевший житель Чечни насильно отобрал у бывшей жены двоих детей и несколько лет избивал их. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.

По информации авторов поста, супруги поженились 25 лет назад, однако со временем их отношения испортились, и мужчина стал поднимать руку на жену. В 2016 году женщина забрала детей и ушла от мужа, пока тот отбывал срок за нападение на полицейского. Выйдя на свободу условно-досрочно, отец забрал сына и дочь к себе. Было ли это сделано в связи с решением суда, в материале не уточняется.

Как пишет канал, мужчина хотел воспитывать сына и дочь традиционными методами, однако только избивал их, наказывая даже за общение с бывшей супругой. В какой-то момент он пригрозил детям убийством, тогда те позвонили матери, и она приехала за ними с участковым.

В результате у мальчика и девочки диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, их отправили на реабилитацию. В свою очередь, отец пострадавших детей был арестован и приговорен к четырем годам колонии.

Ранее в ноябре 2022 года 18-летняя девушка сбежала из Ингушетии от родственников, которые избивали ее, а также водили к имамам и психиатрам, чтобы излечить отсутствие веры. При этом молодой человек россиянки, который помог ей перебраться в Петербург, был задержан по подозрению в экстремизме.

