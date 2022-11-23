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19:37, 23 ноября 2022Россия

Девушка сбежала из Ингушетии от бивших ее палками и «лечивших от атеизма» родных

18-летняя девушка сбежала из Ингушетии от родных, избивавших ее за отсутствие веры

Фото: Konstantin Akimov / Shutterstock

18-летняя девушка сбежала из Ингушетии от насилия со стороны родных. Обращение россиянки опубликовал Telegram-канал «Марем».

По словам девушки, 14 ноября она добровольно ушла из дома, потому что родственники избивали ее, а также водили к имамам и психиатрам, чтобы излечить отсутствие веры. «Сейчас они [родственники] пытаются вломиться в мою квартиру. Они заново начнут меня пичкать антидепрессантами каждый день, чтобы вылечить от моего атеизма, бить меня палкой у религиозного деятеля», — рассказала россиянка в своем видеообращении к правозащитникам.

Юрист Светлана Анохина в беседе с изданием «Такие дела» рассказала, что уехать из Ингушетии девушке помог молодой человек. Он же помог снять ей квартиру. Когда в жилье попытались ворваться родственники, она была дома одна. «Лейла сказала, что, судя по голосам, это были ее кузены», — сообщила правозащитница.

Испугавшись пытавшихся попасть в жилье родных, девушка вызвала полицию, однако сама оказалась задержана. За два дня до этого россиянка обнаружила свою фамилию в федеральном розыске. В полиции выяснилось, что ее обвиняют по статье 158 УК РФ о краже.

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Адвокат Александр Передрук сообщил «КП», что к задержанной пока никого не пускают. «Мы сейчас пытаемся предпринять необходимые меры для ее освобождения. Родных ее там пока нет», — заявил он.

Кроме того, изданию стало известно, что молодой человек девушки также задержан. Его подозревают в экстремизме.

Это не первый случай, когда россиянка из кавказского региона страны сбегает из дома из-за насилия со стороны близких людей. В октябре четыре сестры из Дагестана попытались скрыться от родственников через сухопутную границу России и Грузии. Они были задержаны и помещены в фильтрационное помещение на КПП «Верхний Ларс». По словам правозащитницы Лейсан Маннаповой, родное село девушек живет по жестким традициям — там женщина не имеет права выходить из дома без мужчины. Сбежавшие девушки рассказали, что родственники избивали их за пропуск намаза. Кроме того, они прошли через процедуру женского обрезания.

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Константин Лысяков
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