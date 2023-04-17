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08:31, 17 апреля 2023Силовые структуры

Бывшего главу думы российского региона отдадут под суд за незаконные премии

СКР завершил следствие по делу экс-главы думы Чукотки о незаконных премиях на 16,3 млн руб

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Завершено расследование уголовного дела бывшего председателя думы Чукотки, обвиняемого в получении незаконных премий на общую сумму в 16,3 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Речь идет об Александре Маслове, о махинациях которого сообщал депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Экс-главу чукотской думы обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 286 Уголовного кодекса РФ («Превышение должностных полномочий»). Материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего Маслова отдадут под суд.

По версии следствия, с 2016-го по 2021 год обвиняемый единолично принимал незаконные решения о премировании себя как председателя думы. Ущерб бюджету Чукотского автономного округа был причинен на сумму в 16,3 миллиона рублей. Также он назначил себе пожизненную пенсию в 289 тысяч рублей. На стадии следствия ее размер был существенно снижен.

В ходе расследования суд арестовал имущество обвиняемого стоимостью 46 миллионов рублей.

Маслов не признал свою вину. О возбуждении уголовного дела против него стало известно осенью 2021 года. Его избрали председателем Думы Чукотского автономного округа шестого созыва от Западного трехмандатного избирательного округа №2 18 сентября 2016 года.

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Любовь Ширижик
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