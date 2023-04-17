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13:05, 17 апреля 2023Ценности

Алсу раскрыла секрет моложавой внешности

Поп-певица Алсу заявила, что сохранять моложавую внешность ей помогают косметологи

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская поп-певица и телеведущая Алсу раскрыла секрет моложавой внешности со словами «что уж тут скрывать». Ее комментарий приводит 5-tv.ru.

По словам артистки, после 30 лет она начала пользоваться услугами косметологов, чтобы сохранить красоту. При этом исполнительница рассказала, какие методы помогают ей в достижении данной цели.

«Не буду лукавить: все, что дооперационное, делаю понемножечку. Это так называемые уколы красоты, какие-то аппаратные процедуры. Я не помню их названия, сложные очень, потому что доверяюсь полностью специалисту, но потихонечку, понемножечку делаю», — заявила 39-летняя звезда.

Ранее эстрадная певица Лолита Милявская опровергла слухи о пережитой пластической операции после публикации видео в откровенном образе. Телезвезда заявила, что на самом деле похудела с помощью правильного питания, тренировок в спортзале и регулярного массажа.

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Карина Черных
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