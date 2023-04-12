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14:11, 12 апреля 2023Ценности

Лолита отреагировала на подозрения в липосакции после публикации видео в белье

Певица Лолита опровергла слухи о пережитой липосакции после публикации видео в белье

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Эстрадная певица Лолита Милявская опровергла слухи о пережитой пластической операции после публикации видео в откровенном образе. Соответствующие ролик и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 59-летняя исполнительница предстала перед камерой в нижнем белье. Вскоре поклонники заподозрили знаменитость в липосакции из-за ее чересчур стройной фигуры, а также шрама на животе. В ответном комментарии телезвезда отреагировала, что на самом деле похудела с помощью правильного питания, тренировок в спортзале и регулярного массажа.

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«Я даже уже говорить не хочу. Все равно все пишут: "Она отрезала себе желудок". Кому что нравится. Думайте, что хотите. Просто нет волшебных таблеток, — отметила Милявская в разговоре с журналистом «Пятого канала». — Это шрам от очень давней внематочной беременности. Поэтому можете больше у меня ничего не искать».

В марте Лолита рассказала об особенностях секса в зрелом возрасте. По ее словам, она была уверена, что после 50 лет он исчезнет из ее жизни, но ошибалась. Более того, интимная близость с годами стала качественнее и осознаннее.

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Карина Черных
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