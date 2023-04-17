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12:48, 17 апреля 2023Среда обитания

Волочкова ответила на вопрос о переезде дочери

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что ее дочь стала самостоятельной и живет отдельно

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российская балерина Анастасия Волочкова ответила на вопрос, почему ее 17-летняя дочь Ариадна давно переехала и живет отдельно. Об этом артистка сообщила в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Волочкова подчеркнула, что многие ее упрекали за то, что она разрешила дочери в таком возрасте жить отдельно. Однако, по словам балерины, ее ребенок уже стал самостоятельным.

«На все упреки мне хочется ответить: люди добрые, вы просто не понимаете, о чем речь! Не знаю, какие дети у других, а моя дочь давно уже стала взрослой и самостоятельной, потому что выросла с такой мамой, как я. Знаете, я в свои 17 лет уже купила квартиру своей маме», — заявила Волочкова.

Ранее артистка рассказала, что в 18 лет она приобрела квартиру для матери, а в 25 лет купила жилье отцу. Тогда она также сообщила, что сама проживает в особняке в Подмосковье. Площадь дома достигает 850 квадратных метров.

Нина Ташевская
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