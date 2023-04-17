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04:39, 17 апреля 2023Бывший СССР

Военный эксперт рассказал о попытке ВСУ атаковать российские силы в Артемовске

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ провалили попытку атаковать российские силы в Артемовске

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал о попытках Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские силы в Артемовске (украинское название — Бахмут) в беседе с газетой «Известия».

По словам Дандыкина, украинские силы попытались выбить российских военных за железную дорогу, разделяющую город, однако потерпели неудачу. Положение ВСУ он назвал «очень плохим», отметив, что единственная дорога на Часов Яр простреливается.

При этом эксперт не исключил того, что украинские военные попытаются организовать еще одно контрнаступление. «Большим оно не получится, там негде скрытно собрать силы, а тем более обеспечить их всем необходимым. Наши с ним справятся», — выразил уверенность он. Дандыкин рассказал, что российские штурмовые отряды «уверенно идут вперед», а фланги «надежно прикрыли десантники». «Оборона на этом направлении хорошо выстроена, и наши силы успешно доделают свою работу. Судьба Артемовска скоро будет решена», — заключил эксперт.

Ранее бойцы частной военной компании «Вагнер» рассказали о тактике украинских войск в Артемовске. По их словам, ВСУ используют такие грязные приемы, как минирование и подрыв зданий при отступлении, а также захват заложников из числа мирных жителей.

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Марина Совина
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