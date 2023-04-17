Отправившийся на СВО депутат Госдумы заявил о возвращении домой

Отправившийся на СВО депутат Госдумы от Хакасии Сокол заявил о возвращении домой

Депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол, отправившийся в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил о возвращении домой. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Он пояснил, что «срок его службы заканчивается». «Я еду в Хакасию, ждите меня дома», — сказал Сокол.

До этого депутат рассказал, что встречался с военнослужащими из Хакасии. Он передал им гуманитарную помощь, собранную земляками, и детские письма.

3 апреля президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества Сергея Сокола. Подчеркивалось, что депутат был награжден за самоотверженность, проявленную при выполнении важных государственных задач.

Еще раньше другому депутату — Адаму Делимханову — Путин присвоил звание Героя России. Делимханова также наградили за мужество и героизм, проявленные в ходе СВО.