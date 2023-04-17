Россиянина заподозрили в распространении фейков об армии

В Дагестане 40-летнего жителя заподозрили в распространении фейков о ВС России

В Дагестане 40-летнего местного жителя заподозрили в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом в понедельник, 17 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Против мужчины возбудили уголовное дело по статье 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС России») УК РФ. По версии следствия, в апреле 2022 года фигурант разместил в социальных сетях видео с текстом, в котором дискредитировались цели и задачи спецоперации.

По делу о фейках про армию россиянину грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что суд под Калугой отклонил протокол о дискредитации армии России против военного хирурга Евича.