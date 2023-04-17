Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:57, 17 апреля 2023Среда обитания

Россияне стали чаще покупать жилье в одном американском штате

Florida.Realestate: российский спрос на жилье во Флориде вырос на 6,06%
СюжетКурс доллара:

Фото: Denys Kostyuchenko / Unsplash

По итогам марта 2023 года российский спрос на жилье во Флориде вырос на 6,06 процента в месячном выражении. О том, что россияне стали чаще покупать недвижимость в одном американском штате, говорится в исследовании портала Florida.Realestate, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Увеличение числа соответствующих запросов было зафиксировано в двух из трех месяцев текущего года. Показатель марта также оказался на 9,21 процента выше, чем результат аналогичного периода 2022 года. При этом за весь первый квартал 2023 года интерес покупателей из России к жилью во Флориде снизился на 37,05 процента год к году.

В марте-апреле чаще всего недвижимостью в американском штате интересовались москвичи. На жителей столицы пришлось 13,51 процента от общего числа запросов.

В апреле эксперты назвали стоимость самого дешевого частного дома во Флориде. Таким объектом оказалось жилье в 210 квадратных метров с четырьмя спальнями и тремя ванными комнатами за 28 миллионов рублей или 342,7 тысячи долларов по актуальному на тот момент курсу.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Власти Брянской области сообщили о попытке проникновения со стороны Украины
В США предупредили о возможных путях обхода потолка цен на нефть из России
«Ак Барс» обыграл ЦСКА в первом матче финала Кубка Гагарина
В российском регионе дом рухнул в реку и уплыл
Реакция Успенской на поцелуй Баскова попала на видео
Назван способ быстрее пережить расставание
Захарова пригрозила западным дипломатам выдворением из России
В Британии недосчитались лягушек и жаб
МИД оценил реакцию иностранных послов на приговор Кара-Мурзе
На Украине предъявили обвинение ЧВК «Вагнер»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.