Жители Флориды затеяли драки из-за нехватки бензина

Newsweek: жители Флориды дерутся на заправках из-за нехватки бензина

Жители Флориды затеяли драки на заправках из-за огромных очередей, вызванных значительной нехваткой бензина в штате. Об этом сообщает Newsweek.

О столкновениях местных жителей на заправках стало известно из Twitter. Пользователи сообщают, что им приходится ждать более 40 минут в очередях, чтобы заправить автомобили. На многих станциях бензин полностью отсутствует.

Местные власти призывают общественность сохранять спокойствие и обещают решить проблему снабжения топливом в ближайшее время. Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава заявила, что «тесно сотрудничает с государственными и федеральными партнерами, чтобы обеспечить быструю доставку бензина на местные заправки».

Флорида пострадала от нехватки топлива из-за проливных дождей, которые вызвали наводнения на востоке штата. Погодные условия нарушили движение грузового транспорта и вызвали задержки в доставке бензина.

Ранее США предсказали дефицит бензина летом 2023 года из-за эмбарго Евросоюза на импорт нефтепродуктов из России. Уточняется, что запасы топлива в Соединенных Штатах находятся на самом низком уровне за последние десять лет, и есть риск, что они продолжат сокращаться.