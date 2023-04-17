Бездомный отец-одиночка собрал денег на новое жилье благодаря силе соцсетей

Подписчики пожертвовали отцу двоих детей Люциусу Аллюру 17 тысяч долларов на покупку жилья

Бездомный отец-одиночка Люциус Аллюр из Вашингтона, США, попросил подписчиков TikTok пожертвовать ему денег на покупку фургона. Как сообщает Daily Mail, за два дня благодаря силе соцсетей ему удалось собрать на новое жилье почти в три раза больше денег, чем он просил.

Обращаясь к подписчикам в одном из своих роликов, который за три дня набрал более 2,5 миллиона просмотров, Аллюр рассказал, что они с детьми живут и ночуют в автомобиле. Мужчина объяснил, что во время развода он потратил все деньги на адвокатов и потерял жилье, вскоре после чего лишился работы. Блогер добавил, что ему тяжело зарабатывать, так как он в одиночку заботится о двоих детях.

«Мы только что нашли фургон за шесть тысяч долларов, который был бы для нас абсолютно идеальным. (...) Там у детей были бы отдельные кровати, а не маленькое сиденье для сна. (...) В нем есть полностью оборудованная кухня, поэтому мы снова сможем готовить и меньше тратить на еду», — рассказал мужчина. В конце ролика он попросил зрителей сделать пожертвования.

В другом ролике Аллюр сообщил, что за два дня пользователи прислали ему более 16 тысяч долларов — сумму, почти в три раза превыщающую стоимость трейлера. «Вы серьезно? На 10 тысяч долларов больше, чем мы просили? Спасибо вам! Благодаря вам, ребята, мы сегодня спим в отеле», — поблагодарил он подписчиков.

Ранее сила соцсетей помогла жителю Китая по фамилии Лонг найти пропавшего много лет назад отца. Мужчина увидел в TikTok видео, на котором был похожий на пропавшего родственника человек. Лонг узнал отца по шраму на лбу.