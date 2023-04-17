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11:36, 17 апреля 2023Ценности

Ирина Шейк появилась на Coachella в прозрачном платье без белья

Модель Ирина Шейк появилась на фестивале Coachella в прозрачном платье без белья

Фото: @irinashayk

Российская супермодель Ирина Шейк пришла на музыкальный фестиваль Coachella в откровенном наряде и поделилась снимками с фанатами. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Знаменитость опубликовала серию фотографий, на которых она позирует в компании друга, дизайнера Рикардо Тиши. Манекенщица пришла на мероприятие в черном платье длины макси, прозрачная ткань которого оголяла ее обнаженную грудь. На губы она нанесла ярко-красную помаду, а волосы распустила. Из аксессуаров на ней — подвеска в виде креста.

На размещенных кадрах видно, что инфлюэнсер отказалась от нижнего белья. В качестве обуви она выбрала высокие кожаные сапоги на каблуках. Кроме того, она показала несколько изображений, на которых ее запечатлели в длинном тренче в цвет платья.

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Подписчики восхитились внешним видом в комментариях под публикацией, которая набрала 293 тысячи лайков. «Красотка», «Просто вау», «Лучшие», «Как всегда шикарны», «Обожаю тебя», «Самая сексуальная девушка», — высказывались многочисленные поклонники.

Ранее Ирину Шейк заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо. Папарацци сняли манекенщицу в компании телезвезды на фестивале Coachella.

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Майя Пономаренко
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