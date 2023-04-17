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05:17, 17 апреля 2023Мир

Италия и Япония обсудили создание истребителя нового поколения

Главы МИД Японии и Италии обсудили сотрудничество по созданию истребителя нового поколения

Фото: Jonas Roosens / Globallookpress.co

Глава министерства иностранных дел Японии Есимаса Хаяси и его итальянский коллега Антонио Таяни на полях министерской встречи G7 на японском курорте Каруидзава обсудили вопросы двусторонних отношений. Одной из основных тем стало совместное создание истребителя нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД Японии.

Отмечается, что Хаяси во время встречи надежду на продвижение сотрудничества в области безопасности. В декабре правительства Японии, Великобритании и Италии договорились о запуске Программы глобальной боевой авиации по совместной разработке истребителя нового поколения к 2035 году. Страны рассчитывают, что в Японии данный самолет заменит F2, а в Италии и Британии — Eurofighter Typhoon. В марте в Токио состоялась первая встреча министров иностранных дел трех стран.

Ожидается, что уже в 2023 году страны начнут разработку базовой платформы концепта, а в следующем приступят к непосредственной разработке самолета.

Также главы МИД Японии и Италии пришли к единому мнению о дальнейшем сотрудничестве для подписания соглашения о совместном создании фильмов.

Ранее в России оценили угрозу от союза НАТО и Японии. По мнению председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрия Новикова, США используют Японию для реализации агрессивных планов на Востоке.

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Екатерина Подвигина
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