Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 17 апреля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине в понедельник, 17 апреля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По данным официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за сутки на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — российские войска ликвидировали до 490 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На донецком направлении штурмовые отряды установили контроль над двумя кварталами на северо-западе и в центральной части Артемовска (Бахмута). Воздушно-десантные войска, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия Южной группировки войск оказывали поддержку действиям штурмовых подразделений, а также сковывали действия ВСУ на флангах.

Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка в Харьковской области, а также около Стельмаховки в Луганской народной республике (ЛНР) и Новомихайловки в Донецкой народной республике (ДНР) были пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп.

Представитель Минобороны добавил, что с начала проведения СВО уничтожены 407 самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотника, 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и других боевых бронированных машин, 1086 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4606 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9552 единицы специальной военной автомобильной техники.