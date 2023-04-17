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01:43, 17 апреля 2023Мир

Американского заключенного заживо съели постельные клопы

Washington Post: в американской тюрьме заключенного заживо съели насекомые

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В тюрьме американского города Атланта, штат Джорджия, заключенный в Лэшон Томпсон умер от многочисленных укусов насекомых. Об этом пишет газета Washington Post.

Сообщается. что камера, в которой содержался Томпсон, была очень грязной. По этой причине обнаружившему тело сотруднику даже пришлось надеть специальный защитный костюм.

Покойный был арестован в июне прошлого года по обвинению в нанесении побоев. На момент смерти он содержался в тюрьме округа Фултон в Атланте и ожидал перевода в тюрьму штата Алабама для предъявления предварительного обвинения.

Инцидент произошел еще в сентябре 2022 года, однако информация в американских СМИ появилась только сейчас.

Ранее стало известно, что власти Китая казнят гражданина США Марка Свидана за хранение наркотиков. Суд промежуточной инстанции Цзянмэнь в КНР отклонил апелляцию и оставил в силе смертный приговор для американца с отсрочкой исполнения на два года.

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Екатерина Подвигина
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