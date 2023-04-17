В российском городе слепой мужчина зарезал нейрохирурга

«КП»: в подмосковном Королеве слепой мужчина зарезал нейрохирурга, есть 3 версии убийства

В Московской области расследуется убийство нейрохирурга, кандидата медицинских наук, соавтора уникальных методик хирургического лечения заболеваний позвоночника 45-летнего Игоря Есина. В совершении преступления подозревается его слепой приятель, 47-летний Александр Шуклин, сообщает «КП».

По данным издания, убийство было совершено в начале марта в квартире врача, проживавшего с семьей в Королеве. К нему приехал погостить Шуклин, а жена с дочерью Есина оставили их вдвоем и уехали к родным на выходные.

Шуклин рассказывает, что они выпивали два дня, а ночью второго дня Есин внезапно напал на него с ножом с криком: «Я тебя сейчас убивать буду!» Слепой мужчина стал защищаться, отобрал нож и ударил им врача, после чего тот скончался. Жена нейрохирурга не верит в эту версию, заявляя об отсутствии мотива преступления. Она считает, что Шуклин напал на ее мужа со спины и ударил ножом в артерию. По мнению женщины, приятель завидовал Есину.

Шуклин проходит свидетелем по делу об убийстве. Адвокат Александр Карабанов считает, что следствие будет рассматривать три основные версии преступления: убийство, необходимую оборону и превышение пределов необходимой обороны. В квартире было только двое мужчин, без других свидетелей, поэтому подозрения падают на выжившего.

Версия об обороне выглядит правдоподобной, так как Шуклин — слепой, добавил адвокат. По его словам, доказать, что у незрячего человека мог быть умысел на убийство, достаточно сложно.