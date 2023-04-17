Латвия запретила въезд в страну 10 гражданам России в связи с делом Кара-Мурзы

Глава МИД Латвии запретил въезд в страну 10 гражданам России в связи с делом Кара-Мурзы

Латвия запретила въезд на свою территорию 10 гражданам России, связанным с делом оппозиционера Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Об этом глава МИД прибалтийской республики Эдгарс Ринкевичс сообщил на своей странице в Twitter.

Он заявил о принятом решении и назвал дело в отношении Кара-Мурзы «фиктивным». Фамилии лиц, которым был запрещен въезд в страну, министр при этом не назвал. Ринкевичс также выступил за введение Европейским союзом дополнительных санкций в отношении России в связи с приговором оппозиционеру.

17 апреля Мосгорсуд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам лишения свободы за госизмену, сотрудничество с нежелательной организацией и распространение фейков про Вооруженные силы России.