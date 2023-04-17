В США заявили о бессмысленности украинского контрнаступления

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Украина знает, что не сможет победить в конфликте с РФ

Украина знает, что не сможет победить в конфликте с Россией, сообщил экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в беседе с журналисткой Карой Маккинни.

Макгрегор отметил, что о преимуществе российских войск знают как русские, так и сами украинцы.

«Сейчас они находятся в очень ужасном положении. Мы подталкиваем их начать это "массивное" весеннее наступление, но, честно говоря, у них нет ресурсов, чтобы сейчас как-то переломить ситуацию», — утверждает бывший военный чиновник.

Экс-советник главы Пентагона посоветовал Вооруженным силам Украины (ВСУ) отступить, пока для этого еще есть время, поскольку они не смогут выдержать натиск российских сил.

Ранее аналитик частной военной компании «Вагнер» рассказал военкору Александру Симонову о том, что ВСУ планируют отправить 80 тысяч бойцов в Артемовск, чтобы осуществить деблокаду города.