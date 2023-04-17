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08:56, 17 апреля 2023Бывший СССР

Стало известно о планах ВСУ отправить 80 тысяч бойцов в район Артемовска

В ЧВК «Вагнер» заявили о планах ВСУ отправить 80 тысяч бойцов для удержания Артемовска
СюжетМинобороны:

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) планируют отправить 80 тысяч бойцов в район Артемовска (украинское название — Бахмут), чтобы помешать практической блокировке города российскими военнослужащими. Об этом аналитик частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» заявил военкору Александру Симонову в комментарии, опубликованном в Telegram.

22 марта советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин сообщал, что российские силы практически блокировали Артемовск. Как он утверждал, город находится в оперативном окружении.

Аналитик рассказал, что Украина сосредоточила в «зоне ответственности ЧВК "Вагнер"» группировку численностью до 80 тысяч военных. По его словам, ВСУ проводят мероприятия по формированию ударных групп. Он уточнил, что для фланговых ударов в направлении городов Северск и Попасная сосредоточена украинская группировка в районе населенных пунктов Звановка, Раздоловка, Веселое.

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«Для деблокирования Артемовска с севера сосредоточена группировка в районах Рай-Александровка, Малиновка, Славянск», — рассказал аналитик. Он добавил, что также было вскрыто наращивание артиллерийской группировки ВСУ. Кроме того, из-за ежедневных потерь до 450 военных украинское командование перебрасывает на артемовское направление сформированные батальоны территориальной обороны. Источник отметил, что ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в западных районах города, выбивая ВСУ с занимаемых позиций.

13 марта Гагин заявил, что группировка ВСУ практически блокирована на западных окраинах Артемовска. Помимо этого, Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе города.

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Кристина Есикова
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