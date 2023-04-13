В ДНР заявили о практической блокировке ВСУ на западе Артемовска

Гагин заявил, что группировка ВСУ практически блокирована на западных окраинах Артемовска

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) практически блокирована на западных окраинах Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

«Группировка ВСУ почти блокирована на западных окраинах Артемовска», — сказал он.

12 апреля Гагин рассказал, что большинство военных ВСУ, которых Украина перебрасывает в город, уничтожаются на подъезде к нему. По его словам, российские силы усилили давление на единственную артерию, связывавшую населенный пункт с Часовым Яром. Он отметил, что на западных окраинах Артемовска ожесточенные бои ведут бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В этих районах, как утверждает Гагин, группировка ВСУ насчитывает несколько тысяч военных.

Ранее Минобороны России сообщило, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль три квартала в районе Артемовска. Кроме того, вагнеровцы занимались вытеснением противника к западным окраинам.