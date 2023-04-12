В ДНР заявили об уничтожении большинства перебрасываемых в Артемовск бойцов ВСУ

Ян Гагин: большинство перебрасываемых в Артемовск бойцов ВСУ уничтожаются на подъезде

Большинство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Киев перебрасывает в Артемовск (украинское название — Бахмут), уничтожаются на подъезде к городу. Об этом в беседе с ТАСС рассказал советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он заявил, что войска России усилили в Артемовске давление на единственную артерию, связывавшую город с Часовым Яром. «Между тем Киев по-прежнему пытается перекидывать резервы на одно из самых опасных направлений. Техника и личный состав уничтожаются на подъезде [к городу]», — сообщил Гагин.

Советник врио главы ДНР добавил, что на западных окраинах города ожесточенные бои ведут бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В этих районах, по словам Гагина, группировка украинских войск насчитывает несколько тысяч бойцов.

Ранее 12 апреля стало известно, что отряды «Вагнера» взяли три квартала в районе Артемовска под контроль.