Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:29, 12 апреля 2023Бывший СССР

В ДНР заявили об уничтожении большинства перебрасываемых в Артемовск бойцов ВСУ

Ян Гагин: большинство перебрасываемых в Артемовск бойцов ВСУ уничтожаются на подъезде

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Большинство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых Киев перебрасывает в Артемовск (украинское название — Бахмут), уничтожаются на подъезде к городу. Об этом в беседе с ТАСС рассказал советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Он заявил, что войска России усилили в Артемовске давление на единственную артерию, связывавшую город с Часовым Яром. «Между тем Киев по-прежнему пытается перекидывать резервы на одно из самых опасных направлений. Техника и личный состав уничтожаются на подъезде [к городу]», — сообщил Гагин.

Советник врио главы ДНР добавил, что на западных окраинах города ожесточенные бои ведут бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В этих районах, по словам Гагина, группировка украинских войск насчитывает несколько тысяч бойцов.

Ранее 12 апреля стало известно, что отряды «Вагнера» взяли три квартала в районе Артемовска под контроль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
США подтвердили присутствие американских спецназовцев на Украине
«Одноклассники» выпустили особенную онлайн-программу
«Москвич» пообещал выпустить полностью российский электрокар
В Госдуме прокомментировали проверку Пугачевой на предмет финансирования ВСУ
Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае
Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в море
Ариана Гранде отреагировала на беспокойство фанатов из-за ее чрезмерной худобы
Матвиенко раскритиковала военкоматы за «нафталиновое состояние»
У берегов Китая зафиксировали рекордный подъем уровня моря
Netflix заказал мультсериал по вселенной «Очень странных дел»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.