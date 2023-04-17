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18:54, 17 апреля 2023Россия

В Минцифры ответили на вопрос о рассылке электронных повесток

Минцифры: оснований для рассылки электронных повесток на данный момент нет

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Оснований для рассылки электронных повесток через «Госуслуги» на данный момент нет. Об этом в понедельник, 17 апреля, журналистам сообщили в пресс-службе Минцифры России.

«В принятом законе о цифровизации воинского учета не указано, что повестки будут направляться через «Госуслуги». Способы направления повесток еще должно установить правительство отдельным актом, который не принят», — говорится в сообщении.

Там уточнили, что в принятом законе предусматривается использование портала госуслуг только для рассылки уведомлений о постановке на воинский учет, а также применении и снятии ограничительных мер и доступа к информации в реестре повесток, который на данный момент не создан.

Ранее московский военком Максим Локтев заявлял, что тестовая рассылка повесток через Госуслуги начнется уже весной 2023 года. В прямом эфире издания «Московский комсомолец» Локтев также обращал внимание на то, что призывников будут оповещать о необходимости явки в военкомат посредством направления SMS-уведомлений и обзвонов.

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Никита Абрамов
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