«Столото» направил службе помощи «Милосердие» средства с пасхального тиража

«Столото» направил соцслужбе «Милосердие» средства с пасхального тиража «Русского лото»

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей «Столото» направил Региональной общественной организации поддержки социальной деятельности Русской Православной Церкви «Милосердие» 58 615 760 рублей из собственных средств по итогам благотворительного пасхального тиража лотереи «Русское лото». Всего на тираж было продано 5 861 576 билетов, десять рублей с каждого из них стали вкладом в общее дело, которое поддержали участники розыгрыша.

Трансляция 1489-го тиража «Русского лото» состоялась 16 апреля 2023 года и была приурочена к празднованию Пасхи. Особенностью тиража стала его благотворительная направленность.

Православная социальная служба «Милосердие» под покровительством Русской Православной Церкви ежегодно помогает десяткам тысяч нуждающихся — малообеспеченным семьям, одиноким старикам, людям с инвалидностью, бездомным и другим людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Им доступна не только гуманитарная и медицинская помощь — юристы, психологи и другие специалисты работают, чтобы вернуть их к нормальной жизни. За год в службе находят решение своей проблемы более 30 тысяч человек.

«Мы были рады воплотить в жизнь такую благотворительную инициативу, ведь пасхальный тираж "Русского лото" объединил многих неравнодушных людей в их стремлении помочь ближнему, сделать доброе дело вместе в этот светлый день. Десять рублей с каждого купленного билета на праздничный тираж "Русского лото" "Столото" из собственных средств направил службе "Милосердие". Эта организация обладает практически всеми инструментами для благотворительной деятельности: центры гуманитарной помощи по всей стране и приюты, где люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, всегда могут рассчитывать на помощь», — сказала операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

Кроме того, пасхальный тираж был беспроигрышным — выиграли все билеты, которые приняли участие в праздничном розыгрыше. Каждый, кто купил лотерейный билет на праздничный тираж «Русского лото», выиграл денежный приз. Всего в 1489-м тираже «Русского лото» было разыграно 489 939 450 рублей. По итогам розыгрыша в России появился еще 21 лотерейный миллионер: один участник выиграл три миллиона рублей, а еще 20 — по одному миллиону рублей.

«Я благодарю вас от имени подопечных службы «Милосердие». Все собранные средства адресно пойдут на помощь людям. Этот проект был для нас с вами возможностью в светлый праздник Пасхи принять участие в добрых делах», — сказала телерадиоведущая, лицо пасхального благотворительного тиража «Русского лото» Тутта Ларсен.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России.