В Польше возмутились пролетающими над страной россиянами

Onet заметил до пяти турецких самолетов с россиянами в воздушном пространстве Польши

Несмотря на введенные Западом санкции, россияне продолжают летать в Европу. Об этом заявил польский портал Onet.

Авторы статьи возмутились, что россияне получают возможность обойти запрет на полеты над Польшей. Они указали на тот факт, что рейсы в Россию и из нее осуществляют многие популярные авиакомпании, в том числе турецкий перевозчик Turkish Airlines.

В частности, только за один день над Польшей пролетают по пять самолетов, следующих по маршруту между Москвой и Стамбулом. При этом маршрут авиалайнеров проходит через Августов, Белосток, Люблин и Жешув, говорится в материале. Авторы статьи отметили, что рейсы осуществляются на самолетах Airbus A330, каждый из которых вмещает 289 пассажиров.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Европа и США закрыли небо для самолетов российских авиакомпаний и запретили их техобслуживание, заблокировали банковские карты россиян и ограничили доступ к международным системам бронирования.