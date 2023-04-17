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12:37, 17 апреля 2023Россия

В российском городе мужчина покусал людей из-за взглядов на мироустройство

В Самаре мужчина покусал гостью и хозяина дома из-за взглядов на мироустройство

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Самаре мужчина во время застолья из-за взглядов на мироустройство покусал хозяина дома и гостью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по российскому региону во «ВКонтакте».

Отмечая Масленицу, мужчина не сошелся с хозяином дома во взглядах. Сначала он схватил его за грудки, однако оппонент повалил его на пол. «До приезда полиции выпивший мужчина успел укусить за кисть руки одну из гостей. Также он несколько раз укусил руку и даже полоснул ножом по большому пальцу хозяину дома», — говорится в сообщении.

Мужчину осудили за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Он должен был выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда в виде 40 тысяч и 15 тысяч рублей, однако добровольного исполнения решения суда не последовало. В связи с этим в его отношении вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора на сумму в четыре тысячи рублей.

Ранее в Новой Москве обезьяна откусила пальцы четырехлетней девочке, пришедшей с родителями в зоопарк. Предположительно, девочка и ее родители нарушили правила обращения с животными.

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Никита Абрамов
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