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02:28, 17 апреля 2023Мир

Американские чиновники поедут по миру для обсуждения санкций против России

Чиновники США решили посетить ряд стран для обсуждения соблюдения санкций против России
СюжетСанкции против России:

Фото: Михаил Тургиев / РИА Новости

Высокопоставленные представители министерства финансов Соединенных Штатов в ближайшие две недели посетят ряд стран в рамках работы над пресечением путей обхода антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

В списке официальных визитов присутствуют Швейцария, Австрия, Казахстан и Киргизия. Так, замминистра финансов США Брайан Нельсон 16-22 апреля посетит Цюрих, Берн, Милан, Вену и Берлин. Там он встретится с чиновниками, финансовыми институтами и другими компаниями, которые продолжают взаимодействие с РФ.

Помощник министра финансов Элизабет Розенберг 23-28 апреля побывает в Астане, Алма-Ате и Бишкеке. Вместе с эмиссарами министерства торговли США, коллегами из ЕС и Великобритании она проведет встречи с представителями местных правительственных и деловых кругов на тему соблюдения санкций и противодействия их обходу в торговле и связанных с нею финансовых расчетах.

Как отмечается в пресс-релизе ведомства, министерство финансов США разработало четкое деловое решение для стран: сохранить вовлеченность в глобальную экономику или оказывать материальную поддержку Москве, тем самым лишив себя выхода на важные рынки мира.

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Екатерина Подвигина
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