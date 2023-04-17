Пожар в кафе в центре Москвы потушили

МЧС: пожар в здании на Бережковской набережной полностью потушен

Пожар в кафе в центре Москвы на Бережковской набережной потушили. Об этом на своем сайте сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

О возгорании стало известно 17 апреля в 11:03. По данным ведомства, в 12:27 пожар был локализован и в 12:53 — ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщает МЧС, по прибытии пожарных загорание произошло в административном здании на общей площади около 600 квадратных метров. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли. Сейчас на месте проводят замеры воздуха.

Пожар в кафе на Бережковской набережной попал на видео. По данным Telegram-канала Mash, возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности. На кадрах с места происшествия видно, как из окон здания валят плотные клубы дыма. На месте работают экстренные службы.

