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12:13, 17 апреля 2023Россия

Мощный пожар в кафе на Бережковской набережной в центре Москвы сняли на видео

На Бережковской набережной в центре Москвы загорелось кафе

На Бережковской набережной в центре Москвы загорелось кафе «Плов центр». Видео мощного пожара опубликовал Telegram-канал Mash.

По информации авторов поста, возгоранию присвоен повышенный ранг сложности. На кадрах с места происшествия видно, как из окон здания валят плотные клубы дыма. На месте работают экстренные службы.

Как сообщило столичное МЧС на своем сайте, информация о пожаре поступила к спасателям в 11:03. Пожарные установили, что площадь возгорания составляет около 200 квадратных метров. Как сообщили ведомству представители администрации кафе, людей в здании нет. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в Москве загорелось здание Минобороны России. На снятых очевидцами кадрах видно столб черного дыма, поднимающийся в небо из-за крыши одного из домов. По данным экстренных служб, возгоранию был присвоен второй номер сложности из пяти.

Константин Лысяков
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