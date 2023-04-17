Случайное знакомство с костоправом обернулось для москвички переломом ребер

Baza: костоправ сломала ребра 62-летней москвичке во время сеанса на улице

Случайное знакомство с костоправом на улице обернулось для 62-летней москвички переломом ребер. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Пенсионерка разговорилась с женщиной у магазина «Верный» на улице Летчика Бабушкина на северо-востоке столицы. В ходе беседы пожилая москвичка пожаловалась на частые боли в спине. Новая знакомая заявила, что является костоправом и готова помочь. «Доктор» прямо возле магазина обхватила пенсионерку сзади, приподняла и потрясла.

После «сеанса» у пенсионерки возникли боли. Женщина отправилась в травмпункт, где врачи диагностировали у нее перелом 10-го и 11-го ребер.

Сотрудники полиции организовали проверку.

6 марта сообщалось, что в станице Каневская Краснодарского края женщина ударила по лицу 76-летнюю бабушку, после чего та умерла. Следователи возбудили уголовное дело.